ضبط مالك مكتبه بتهمة تصوير الملازم التعليمية بدون تصريح بالقاهرة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مكتبة ، كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس القاهرة ) بطبع وتصوير العديد من الملازم التعليمية والأغلفة الخاصة بها لمختلف السنوات الدراسية بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وبدون تصريح من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المكتبة المُشار إليها ، وأمكن ضبط (المدير المسئول) ، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط ( 27000 ملزمة تعليمية وأغلفة خاصة بها لسنوات ومواد دراسية مختلفة دون الحصول على تفويض أو تصريح).. وبمواجهته أقر بأنه المدير المسئول عن المكتبة وإرتكابه المخالفات السالف ذكرها بالمشاركة مع صاحب المكتبة بقصد تحقيق الربح المادى .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.