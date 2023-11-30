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الخميس 30 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

النقابة العامة للمناجم والمحاجر تنظم مؤتمرا لدعم ترشح السيسي بالوادي الجديد

النقابة العامة للمناجم
النقابة العامة للمناجم والمحاجر تنظم مؤتمر لدعم ترشح الرئيس
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نظمت النقابة العامة للمناجم والمحاجر والملاحات، بالتعاون مع شركة فوسفات مصر بوزارة البترول، اليوم الخميس، مؤتمر موسع لدعم و تأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، بحضور محمد سمارة أمين عام النقابة العامة للمناجم والمحاجر والملاحات، وأشرف شحاته أمين صندوق النقابة ولفيف من القيادات السياسية والشعبية وأعضاء مجلسي الشعب والشيوخ وأعضاء النقابة، فضلاً عن ممثلي الأزهر والكنيسة.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطني، ثم الوقوف دقيقة حداد على ضحايا الشعب الفلسطيني، ثم عرض الإنجازات التي تمت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. 

وفي البداية، إستعرض في كلمته أشرف شحاته أمين صندوق النقابة العامة للمناجم والمحاجر والملاحات انجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي في جميع المجالات، مشيدا بموقفه من القضية الفلسطينية، رغم الضغوط التي تعرضت لها مصر لتصفية القضية الفلسطينية، مؤكدًا، دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى لقيادة مصر في تلك الفترة الحرجة، والوقوف خلفه لاستكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة.

وأكد الشيخ رمضان يوسف وكيل مديرية الأوقاف بالوادي الجديد، ادراك المصريين لما تم من انجازات ومشروعات عملاقة في كافة محافظات مصر، مطالبا الحضور بأهمية وضرورة المشاركة الانتخابية.

فيما أشار الكاهن تواضروس راعي كنيسة السيدة العذراء بالوادي الجديد، إلى أن مصر تتمتع بالأمن والأمان ووحدة الصف، بفضل القيادة السياسية الحالية، وستظل قوية بقيادتها وجيشها وشعبها.

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أعضاء نقابة المناجم في مؤتمر لدعم السيسي
أعضاء نقابة المناجم في مؤتمر لدعم السيسي
النقابة العامة للمناجم والمحاجر تنظم مؤتمر لدعم ترشح الرئيس السيسي بالوادي الجديد
النقابة العامة للمناجم والمحاجر تنظم مؤتمر لدعم ترشح الرئيس السيسي بالوادي الجديد
تقديم مؤتمر لدعم السيسي بالوادي الجديد
تقديم مؤتمر لدعم السيسي بالوادي الجديد
رموز العمل السياسي بالوادي الجديد في مؤتمر نقابة المناجم لدعم السيسي
رموز العمل السياسي بالوادي الجديد في مؤتمر نقابة المناجم لدعم السيسي
فعاليات مؤتمر نقابة العاملين بالمناجم لدعم ترشح السيسي
فعاليات مؤتمر نقابة العاملين بالمناجم لدعم ترشح السيسي
نقابة العاملين مناجم مؤتمر السيسي