لتفعيل «انزل شارك».. «الصناعات الغذائية» تجري جولات ميدانية بمطاحن جنوب القاهرة والجيزة

نظمت اللجنة النقابية بمطاحن جنوب القاهرة والجيزة برئاسة الأستاذ محسن علي، والاستاذ شريف زيد أمين عام اللجنة وعضو مجلس ادارة النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية والاستاذ وليد هليل عضو مجلس ادارة النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية ورئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة الشرقية للدخان، لقاء مع عدد كبير من العمال والموظفين وذلك لتعريف العاملين بأهمية المشاركة في انتخابات رئاسة الجمهورية وتعريفهم بموقف النقابة الداعم لترشيح السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة الانجازات.

يأتي ذلك في ضوء تكليف النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية بضرورة فتح قنوات اتصال مباشرة مع القواعد العمالية وتفعيل مبادرة "انزل شارك .. صوتك امانة" والتي اطلقتها النقابة العامة في مؤتمرها العمالي الاول والذي نظمته النقابة قبل ايام بحضور اكثر من الف عامل وعاملة لاعلان تأييد ودعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.



وفي تصريحات صحفية قال النائب خالد عيش رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية ونائب رئيس اتحاد عمال مصر : لدينا اكثر من 150 الف عضو بالنقابة العامة واكثر من 120 لجنة نقابية علي مستوي الشركات والمصانع وكان قرارنا ومنذ فترة طويلة دعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي وذلك لما رأيناه من انجازات علي أرض الواقع وقد شكلنا غرفه عمليات لمتابعه حشد عمالنا من خلال اللجان النقابية وتنظيمهم، كذلك فتح قنوات اتصال مباشرة داخل مواقع الانتاج وبما لا يؤثر علي عملية الانتاج والهدف هو تعريف العامل بأهمية المشاركة.



هذا وشهد اللقاء تكريم عدد 30 عاملا محالين للمعاش وكذلك تكريم عدد 3من قدامي العاملين معاشات وذلك في حضور د/ياسر توفيق علي الرئيس التنفيذي للشركة والاستاذ يسري عبد الحميد العضو المنتدب المالي والإداري، وبمشاركة 500عامل وعاملة بقاعه الشركة الكبري بفيصل.

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