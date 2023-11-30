نقيب الفلاحين يطالب برفع سعر توريد بنجر السكر لتشجيع المزارعين على زراعته

طالب حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ، زيادة اسعار توريد بنجر السكر لتحفيز المزارعين علي زيادة مساحات زراعته، في ظل أزمة اختفاء السكر من الاسواق وبيعه في السوق السوداء بسعر يصل الى 52 جنيها للكيلو، كما طالب بتوفير مستلزمات زراعة القصب والبنجر من تقاوي ومبيدات بكميات كافيه وأسعار مناسبه.



وتستلم شركات السكر (الدلتا - الدقهلية - النوبارية - الفيوم - السكر والصناعات التكاملية - النيل - الإسكندرية - الشرقية – القناة)، طن محصول البنجر من الفلاحين بسعر 1500 جنيه للطن للعروة المبكرة عند حلاوة 16%.



وقال نقيب الفلاحين، ان مصر علي بعد خطوه من الاكتفاء الذاتي من السكر حيث يصل انتاجنا من السكر لنحو 2.8 مليون طن من السكر سنويا واستهلاكنا نحو 3.2 مليون طن سنويا في الظروف العاديه ،لافتا ان الفجوة تصل في الظروف العاديه لنحو 400 الف طن فقط يتم استيرادهم من الخارج وان نسبة الاكتفاء الذاتي حاليا تصل ل 90%.



واضاف نقيب الفلاحين، أن الزيادة السكانية الكبيرة وزيادة اعداد ضيوف مصر في الوقت الراهن والتغيرات المناخيه السلبيه وزيادة اسعار السكر عالميا والحروب الدائره مع العادات الغذائية السيئه كلها اسباب ادت لنقص المعروض من السكر وزيادة أسعاره.



واوضح أبو صدام، انه ولعبور هذه الخطوه وتحقيق حلم الاكتفاء الذاتي من السكر واستقرار اسعاره علينا السيطرة علي منظومة توزيع السكر ومنع الاستغلال والاحتكار وتشديد الرقابه علي تداول السكر وطرح السكر في البورصه السلعيه وزيادة الكميات المطروحه في المنافذ الحكومية، وتوفير الالات الزراعيه المتطوره لزراعة وحصاد قصب السكر والبنجر وتوفير التوعيه اللازمه والارشاد الزراعي للمحاصيل السكريه من حيث طرق الزراعة والري زراعة الأصناف ذات نسبة السكر العالية من البنجر والقصب ، بالاضافة الى ضرورة تغيير العادات والتقاليد في زيادة استهلاك السكر .



وأكد ابوصدام اننا نزرع ما يزيد عن 350 الف من محصول قصب السكر واكثر من 600 الف فدان من محصول البنجر وان الدوله تقوم بجهود كبيره لزيادة مساحات زراعة البنجر وتحاول التحول لزراعة القصب بنظام الشتلات ونطالب بالمزيد من الجهود لمنع استغلال واحتكار سلعة السكر والحد من استهلاكنا حيث تعد مصر من اعلي دول العالم استهلاكا للسكر.



وكان الدكتور عَلى المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرر سابقا زيادة حافز بقيمة 75 جنيها لكل طن بنجر يتم توريده بالإضافة إلى كافة الحوافز التشجيعية الأخرى الخاصة بالجودة " التبكير/ الحلاوة / النظافة " والمتفق عليها سابقًا.