وزارة العمل : نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية.. وتوعية العاملين بالمشاركة الانتخابية بالإسكندرية

نظمت مديرية العمل بمحافظة الاسكندرية ندوة للتوعية حول السلامة والصحة المهنية بمقر مدرسة الزهراء ببرج العرب ، تناولت مفهوم السلامة والصحة المهنية وتحليل وتقييم المخاطر في بيئة العمل وخطة الطوارئ وكيفية إعدادها ، وكيفية استخدام وسائل الحماية المدنية ومواجهة الأزمات وطرق مواجهة المخاطر في بيئة العمل، وأيضاً اطلاق مبادرة "انزل شارك " للتوعية باهمية المشاركة الإنتخابية للعاملين بالمنشآت ، وذلك استمراراً لسلسه لندوات التوعية التى بداتها المديرية بالقطاع التعليمى لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بهدف زيادة توعية الطلاب والعاملين بالمدارس لتوفير بيئة عمل أمنة مما ينعكس على زيادة معدل الاداء وزيادة الانتاج .

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية ، ان تلك الندوات تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة وتكليفاته للمديريات بالمحافظات بتكثيف التوعية والتثقيف لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأميم بيئة العمل بين العاملين بالمنشآت في مختلف القطاعات ، للحفاظ على الأرواح والممتلكات من مخاطر بيئة العمل وتوفير مناخ عمل آمن ، منوهاً إلى انه شارك في الندوة الدكتور عربي ابو زيد مدير مديرية التربية والتعليم ، والمهندسة شرين يونس مدير إدارة السلامة والصحة المهنية ، واحمد فتحي مدير منطقة برج العرب ، والمهندس حسن صديق مدير مكتب السلامة برج العرب ، مؤكداً إستمرار المديرية وأجهزتها التابعة في تقديم جرعات التوعية للعاملين بالمنشآت في كافة قطاعات العمل داخل المحافظة بشكل دروى ووفق خطة موضوعة تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة .

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