«التنسيقية»: مشهد الانتخابات الرئاسية استثنائي وجديد على مصر

قال حسام الجمل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشهد الانتخابات الرئاسية استثنائي ومختلف وجديد على مصر، إذ يتنافس 4 مرشحين لديهم وضع سياسي مختلف، وتشارك 3 أحزاب سياسية بمرشحين من خلال رؤساء الأحزاب وتلك الأحزاب مشاركة في المشهد السياسي فعليا، إذ لديهم حوالي 83 مقعدا في البرلمان فهم ممثلين في الشارع ولهم مؤيدين.

وأضاف «الجمل»، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الخميس، أن الشباب تقود الدعاية الانتخابية في كل المحافظات منذ انطلاقها، فالوضع العام للانتخابات جديد على الدولة المصرية، والهيئة العليا للانتخابات تصدر بشكل يومي مجموعة من البيانات من أجل التوعية ونشر التعليمات والحفاظ على الشكل العام بالنسبة لعملية الانتخابات.

وتابع: «على مستوى الإعلام، هناك توازن كبير للغاية بين كل المرشحين، إذ يتم استضافتهم للتعبير عن رؤيتهم، وتنتشر الحملات الانتخابية للمرشحين والقادرة على التعبير عن نفسها سواء في الشارع أو المواقع الإلكترونية أو صفحات السوشيال ميديا»، مشيرا إلى وجود زخم سياسي لم يحدث في مصر من قبل، ولأول مرة نشهد هذا الوضع في الانتخابات الرئاسية.