بلينكن: الهدنة في غزة أثبتت نجاحها في تحرير المحتجزين

أكد أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، أن الهدنة المقررة في قطاع غزة أثبتت نجاحها في تحرير الأسرى لدى حركة المقاومة الإسلامية حماس، معتبرًا أنه يأمل في استمرار الهدنة لتحقيق نجاحات أكبر.

وأضاف بلينكن، في تدوينة له على منصة "إكس": أنه سعيد بوجود مواطن يحمل الجنسية الأمريكية ين الرهان المفرج عنهم من قطاع غزة، مؤكدًا على أن وقف القتال بين الفصائل الفلسطينية وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ساهم في الحد من العمليات العسكرية.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت الراعي لاتفاق التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي بوساطة مصرية قطرية.