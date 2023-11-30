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الخميس 30 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بايدن: نعمل على توسيع الاستجابة الإنسانية وزيادة المساعدات في قطاع غزة

بايدن
بايدن
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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، العمل على توسيع الاستجابة الإنسانية للوضع في قطاع غزة، وزيادة المساعدات الغذائية والمستلزمات الطبية للقطاع. 
وقال بايدن إنه منذ أواخر أكتوبر عملت واشنطن مع شركائها والمنظمات الدولية لتوصيل المساعدات للمدنيين فى غزة، ما أدى إلى دخول أكثر من ألفى شاحنة محملة بالغذاء والمياه والمعدات الطبية والوقود إلى القطاع"، حسبما ذكرت قناة (الحرة الأمريكية) الخميس.

يذكر أن مستشار الأمن القومى الأمريكى جيك سوليفان، أعلن في وقت سابق، أن الولايات المتحدة سوف تنقل ما يزيد عن 54 ألف رطل من المواد الطبية والمساعدات الغذائية جوا لتسليمها للمدنيين في غزة.

بايدن غزة المساعدات الغذائية