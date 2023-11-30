القضاء العراقي: المؤبد بحق داعشي استهدف قوات الجيش وإعدام إرهابي آخر

أصدرت محكمة جنايات ديالي بالعراق، أمس الأربعاء حكما بالسجن المؤبد بحق إرهابي ينتمي لتنظيم داعش، بجريمة نصب عبوة ناسفة استهدفت قوات الجيش العراقي.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - أن محكمة جنايات ديالي أصدرت حكمها بالسجن المؤبد بحق مجرم إرهابي ينتمي لعصابات "داعش" الإرهابية لقيامه بنصب عبوة ناسفة على قوات الجيش العراقي في الفرقة الخامسة أدت إلى إصابة أحد أفرادها بساقيه الأيمن والأيسر وإضرار بالآليات العسكرية.

وكانت المحكمة الجنائية المركزية في العراق قد أصدرت أمس الأول حكما بالإعدام بحق أربعة ينتمون إلى تنظيم "داعش" قاموا بتصنيع طائرات مسيرة وعبوات ناسفة لمهاجمة القوات الأمنية.

وفي السياق ذاته، أصدرت محكمة محافظة صلاح الدين العراقية، اليوم، حكمين بالإعدام والسجن المؤبد بحق مجرم إرهابي في سامراء الواقعة شمال العاصمة بغداد.

وأفاد مجلس القضاء الأعلى ـ في بيان أوردته (السومرية نيوز) ـ بأن "محكمة جنايات صلاح الدين أصدرت حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق إرهابي لانتمائه لتنظيم داعش وقيادة العناصر الإرهابية لمحاربة الأجهزة الأمنية في محافظة سامراء شمالي بغداد"، مشيرا إلى أن هذا الحكم جاء استنادا لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005.

وأضاف البيان أن المحكمة أصدرت أيضا ضد المتهم حكما ثانيا بالسجن المؤبد لارتكابه جرائم إرهابية بحق أحد المواطنين بمنطقة الفرحاتية الواقعة غرب قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين وسط شمال العراق.

وكان العراق قد أعلن "انتصاره" على تنظيم "داعش" عام 2017، ومنذ ذلك الحين أصدرت المحاكم العراقية مئات من أحكام الإعدام في حق عناصر التنظيم الإرهابي.