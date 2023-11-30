بيربوك: انخفاض الاهتمام بالنزاع في أوكرانيا قاتل

صرحت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، بأن انخفاض الاهتمام بالنزاع في أوكرانيا قد يؤدي إلى عواقب سلبية، ودعت الدول الغربية إلى بذل كل ما في وسعها لدعم نظام كييف، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وكتبت بيربوك على حسابها في منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "انخفاض اهتمام الرأي العام بأوكرانيا أمر قاتل"، وبحسب الوزيرة، يجب على الدول الغربية بذل كل ما في وسعها لدعم نظام كييف على طريق "الحرية".

وفي الآونة الأخيرة، تزايد تداول وسائل الإعلام الأجنبية أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أصبحا يشعران بالتعب من الأزمة الأوكرانية، وأن الدعم لفلاديمير زيلينسكي آخذ في الانخفاض.

ووفقا لشبكة NBC الأمريكية، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع سلطات كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك ما قد يتعين على الجمهورية السوفيتية السابقة التخلي عنه للتوصل إلى اتفاق.