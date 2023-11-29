دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد يتقدم على نابولي بالشوط الأول

تقدم فريق ريال مدريد الإسباني على ضيفه نابولي الإيطالي بهدفين مقابل هدف، خلال الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

افتتح جيوفاني سيميوني التهديف في اللقاء، ووضع نابولي في المقدمة بهدف في الدقيقة 9، قبل أن يتعادل رودريجو جوس للملكي في الدقيقة 11، ثم أضاف زميله جود بيلينجهام الهدف الثاني للريال في الدقيقة 22، لينتهي الشوط الأول بتقدم ريال مدريد على فريق الجنوب إيطالي بنتيجة 2-1.

وتأهل ريال مدريد رسميًا إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا منذ الجولة الماضية، ولكن نابولي يبحث عن بطاقة التأهل الثانية من المجموعة.

ويتصدر ريال مدريد، جدول ترتيب المجموعة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، بينما يأتي نابولي في الوصافة بـ7 نقاط.

وبدأ ريال مدريد، المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: لونين

خط الدفاع: كارفخال - روديجير - دافيد ألابا - فيرلاند ميندي

خط الوسط: توني كروس - فالفيردي - داني سيبايوس

وفي الهجوم: جود بيلينجهام - براهيم دياز - رودريجو جوس.

أما نابولي دخل اللقاء، على النحو التالي.

حراسة المرمى: ألكسندر ميريت

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو – أمير رحماني – ناتان – خوان جيسوس

خط الوسط: زامبو أنجويسا – ستانيسلاف لوبوتكا – بيوتر زيلينسكي

وفي الهجوم: ماتيو بوليتانو – جيوفاني سيميوني – خيفتشيا كفاراستخيليا.