قررت النيابة العامة بأكتوبر حفظ التحقيقات حول وفاة طفلة إثر سقوطها من الطابق الثالث بأكتوبر، بعدما تبين عدم وجود شبهه جنائية حول الواقعة.

وأكدت أسرة الطفلة أن الوفاة حدثت قضاء وقدرا، نافيين وجود شبهة جنائية حول الواقعة.

وقالت الأسرة: “إن الطفلة سقطت نتيجة لاختلال توازنها أثناء لهوها، وتلقى المقدم محمد داود رئيس وحدة مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ ”.



وبالفحص تبين العثور على جثة طفلة في العقد الأول من عمرها وسط بركة من الدماء، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.