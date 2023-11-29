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الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري أبطال أوروبا.. شوط أول مثير بين مانشستر يونايتد وجالطا سراي

مباراة مانشستر يونايتد
مباراة مانشستر يونايتد وجالطا سراي
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تقدم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي على مضيفه جالطا سراي التركي بهدفين مقابل هدف، خلال الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما حاليًا على ملعب تورك تيليكوم أرينا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهد الشوط الأول إثارة كبيرة بين الطرفين، حيث أهدر لاعبو الفريقين أكثر من فرصة للتهديف أمام المرمى.

وضع أليخاندرو جاراناتشو، اليونايتد في المقدمة بهدف في الدقيقة 11، قبل أن يعزز برونو فيرنانديز تقدم الشياطين الحمر بهدف ثان في الدقيقة 18.

وقلص المغربي حكيم زياش الفارق لأصحاب الأرض بهدف في الدقيقة 29، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-1 لصالح مانشستر يونايتد.

ويحتل مانشستر يونايتد، المركز الرابع والأخير في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، بينما يأتي جالطا سراي ثالثًا وفي رصيده 4 نقاط.

وبدأ مانشستر يونايتد، المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: أونانا

خط الدفاع: بيساكا - ماجواير - ليندلوف - لوك شاو

خط الوسط: ماكتومناي - سفيان أمرابط - برونو فيرنانديز

وفي الهجوم: أنتوني - راسموس هويلوند - أليخاندرو جاراناتشو.

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