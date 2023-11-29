ads
الأربعاء 29 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تعيين الدكتور محمد شقوير وكيلا لوزارة الصحة بكفر الشيخ

الدكتور محمد شقوير
الدكتور محمد شقوير وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان ، قرارا بتعيين الدكتور محمد شقوير، وكيلا لوزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ .

وكان الدكتور محمد شقوير، قد تقلد العديد من المناصب كان آخرها العمل مديرا لمستشفى أم المصريين، ونظرا لنشاطه الملحوظ وما أحدثه من تطور للمنظومة الصحية بمستشفى أم المصريين ، تم ترشيحه من قطاع الطب العلاجى للترقية بتولى قيادة مديرية الصحة بكفر الشيخ .

وكان وزير الصحة قد أصدر قرارا حمل رقم 461 لسنة 2023 بشأن تكليف الدكتور محمد احمد ابراهيم شقوير ، بتسيير أعمال مديرية الصحة بكفر الشيخ خلال الفترة المقبلة .

IMG-20231129-WA0005
IMG-20231129-WA0005
أحمد إبراهيم الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بمحافظة كفر الشيخ قطاع الطب العلاجي محافظة كفر الشيخ مديرية الصحة بكفر الشيخ مستشفى ام المصريين وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ الدكتور محمد شقوير