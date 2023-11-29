تعيين الدكتور محمد شقوير وكيلا لوزارة الصحة بكفر الشيخ

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان ، قرارا بتعيين الدكتور محمد شقوير، وكيلا لوزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ .

وكان الدكتور محمد شقوير، قد تقلد العديد من المناصب كان آخرها العمل مديرا لمستشفى أم المصريين، ونظرا لنشاطه الملحوظ وما أحدثه من تطور للمنظومة الصحية بمستشفى أم المصريين ، تم ترشيحه من قطاع الطب العلاجى للترقية بتولى قيادة مديرية الصحة بكفر الشيخ .

وكان وزير الصحة قد أصدر قرارا حمل رقم 461 لسنة 2023 بشأن تكليف الدكتور محمد احمد ابراهيم شقوير ، بتسيير أعمال مديرية الصحة بكفر الشيخ خلال الفترة المقبلة .