قامت الأجهزة الأمنية بتوجيه عدة حملات أمنية بقرية عزبة اليمن التابعة لمركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية ، إستهدفت العناصر الإجرامية متجرى المواد المخدرة والخارجين عن القانون وقد أسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن الآتى :-
ضبط ( 8 قضايا بإجمالى 8 متهمين ) وبحوزتهم (كميات من المواد المخدرة "الحشيش ، الهيروين – فرد خرطوش).
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى إستمرار الحملات لضبط كل ما يخل بالأمن العام.
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حملات أمنية مكبرة لضبط تجار المخدرات بالقليوبية
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قامت الأجهزة الأمنية بتوجيه عدة حملات أمنية بقرية عزبة اليمن التابعة لمركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية ، إستهدفت العناصر الإجرامية متجرى المواد المخدرة والخارجين عن القانون وقد أسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن الآتى :-
قامت الأجهزة الأمنية بتوجيه عدة حملات أمنية بقرية عزبة اليمن التابعة لمركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية ، إستهدفت العناصر الإجرامية متجرى المواد المخدرة والخارجين عن القانون وقد أسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن الآتى :-