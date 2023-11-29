حملات أمنية مكبرة لضبط تجار المخدرات بالقليوبية

قامت الأجهزة الأمنية بتوجيه عدة حملات أمنية بقرية عزبة اليمن التابعة لمركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية ، إستهدفت العناصر الإجرامية متجرى المواد المخدرة والخارجين عن القانون وقد أسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن الآتى :-

ضبط ( 8 قضايا بإجمالى 8 متهمين ) وبحوزتهم (كميات من المواد المخدرة "الحشيش ، الهيروين – فرد خرطوش).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى إستمرار الحملات لضبط كل ما يخل بالأمن العام.