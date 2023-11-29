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الأربعاء 29 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حملات أمنية مكبرة لضبط تجار المخدرات بالقليوبية

حملات امنية مكبرة
حملات امنية مكبرة لضبط تجار المخدرات بالقليوبية
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 قامت الأجهزة الأمنية بتوجيه عدة حملات أمنية بقرية عزبة اليمن التابعة لمركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية ، إستهدفت العناصر الإجرامية متجرى المواد المخدرة والخارجين عن القانون      وقد أسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن الآتى :-
 ضبط ( 8 قضايا بإجمالى 8 متهمين ) وبحوزتهم (كميات من المواد المخدرة "الحشيش ، الهيروين – فرد خرطوش). 
 وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى إستمرار الحملات لضبط كل ما يخل بالأمن العام.

العناصر الإجرامية شبين القناطر بالقليوبية عدة حملات أمنية