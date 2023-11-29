الليلة.. الاتحاد يدخل معسكرًا مغلقًا لموقعة زد في الدوري

استقر الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة طارق العشري على دخول فريقه معسكراً مغلقاً بأحد فنادق الثغر الليلة وحتى موعد لقاء زد، والمقرر إقامته غدًا الخميس على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري استعدادته لمباراة زد المرتقبة في الدوري الممتاز.

وضع طارق العشري وجهازه المعاون خلال التدريب الأخير الرتوش الأخيرة لتشكيل الأخضر أمام زد في اللقاء المرتقب في الدوري الممتاز.

ومن المنتظر أن يشهد تشكيل الاتحاد السكندري أمام زد تغييرات بالجملة في عدة مراكز داخل الملعب.

ويستضيف الاتحاد السكندري نظيره زد في الرابعة عصر غد الخميس على ملعب استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز.