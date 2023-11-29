العامة للزراعة والري تنظم مؤتمرًا لدعم الرئيس السيسي بأسوان

نظمت النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري برئاسة عبد مرسال الأمين العام لاتحاد عمال مصر، مؤتمرًا جماهيرًا لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، بمدينة أسوان.

جاء ذلك ضمن سلسلة من المؤتمرات التي تنظمها النقابة العامة بالزراعة والري بمختلف المحافظات، لإعلان دعم الرئيس السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة وتأييده في كل قراراته خلال المرحلة الحرجة الحالية والتي تمر بها البلاد والمنطقة، وحث العمال على مواصلة العمل والإنتاج لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، ومساندة القيادة السياسية في خارطة طريقها نحو النهضة الصناعية.

ومن جانبه، أكد عيد مرسال رئيس النقابه العامه للعاملين بالزراعه والري، والأمين العام لاتحاد عمال مصر، أن الدولة المصرية شهدت العديد من التحديات خلال الـ10 سنوات السابقة فى جميع قطاعات الدولة بشكل عام، والتى قادھا الرئیس عبدالفتاح السيسى منذ توليه المسؤولية فى ظروف صعبة وتحديات عظيمة لم تتعرض لھا الدولة المصرية من قبل فى تاریخھا المعاصر، ورغم ذلك نجح الرئيس السيسي بقيادته الحكيمة بالعبور بها لبر الأمان.

وأوضح أمين اتحاد عمال مصر خلال كلمته اليوم الاربعاء بالمؤتمر العمالي بأسوان، أنه لولا تكاتف الشعب ورجال القوات المسلحة والشرطة ما تحقق الأمن والاستقرار والقضاء على الإرهاب، وذلك جنبًا إلى جنب مع تعزیز مسار التنمیة الشاملة في جمیع المجالات سیاسیًا، واقتصادیًا، واجتماعیًا، ودولیًا وعلى رأسھا إعادة مصر إلى مكانتھا الطبیعیة أمام العالم.

وأكد “مرسال” أن عمال الزراعة والري هم نبت هذه الأرض الطيبة وهم يرعون ثمارها وينمّون أرضها، موضحًا أنهم في مقدمة الصفوف لاستكمال الاستحقاق الديمقراطي وليري العالم عظمة الشعب المصري ومدي حبه لبلاده، مطالبا جموع الشعب المصري بالنزول أيام ١٠،١١،١٢ لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستكمال بناء الجمھوریة الجدیدة وتوفیر حیاة كریمة للمصریین مع الحفاظ على المقدرات الوطنیة، ودعم تماسك المجتمع المصري بمختلف طوائفه.

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