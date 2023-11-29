زاهي حواس يعلن اكتشاف 3 أبواب غامضة داخل هرم خوفو

أعلن عالم الآثار زاهي حواس، إن 3 أبواب غامضة داخل هرم الجيزة الكبير سوف يتم فتحها أخيرا، واكتشاف الأسرار خلفها.

وذكر المسؤول المصري لصحيفة "صن" البريطانية أنه سوف يرأس فريقا من علماء الآثار لكشف لغز هذه الأبواب، في الخامس من ديسمبر.

ووصف حواس الأبواب الحجرية بأنها الاكتشاف الرئيسي، مضيفا: "أعتقد أن الأبواب السرية داخل الهرم الأكبر اكتشاف يحتاج إلى العديد من الإجابات".

وقال "داخل الهرم الأكبر، وجدنا ما يسمى بثلاثة أبواب، أحدها في المدخل الجنوبي للغرفة الثانية، والذي يحتوي على مقابض نحاسية، وعلى بعد 21 سنتيمترا خلف هذا الباب وجدنا الباب الثاني، وفي النفق الشمالي، وجدنا الباب الثالث، الذي يحتوي على مقابض نحاسية".

وأشار إلى أنه في الخامس من ديسمبر سيقود فريقا لرؤية واكتشاف والإجابة عن الأسئلة حول هذه الأبواب.

وقال حواس للصحيفة: "إنه حقا أحد أروع الأشياء التي تثير الكثير من الأسئلة، وتنتظر الكثير من الإجابات"، آملا "كشف سر الهرم الأكبر لأول مرة".

وأوضح الخبير أنه لا أحد يعرف إلى أين تؤدي تلك الأبواب، ولكنه مصمم على الوصول إلى استنتاج.

ويعرف هرم الجيزة الأكبر باسم خوفو، وبُني حوالي عام 2570 قبل الميلاد، وهو مكان الدفن النهائي للملك خوفو.