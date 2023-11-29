شبورة مائية.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الخميس، حيث يسود طقس لطيف الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومائل للبرودة ليلا على أغلب الانحاء.

ويشهد الخميس شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القـناة وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 24 للعظمى 16 درجة، وعلى السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 13 درجة، وعلى جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 29 للعظمى والصغرى 18 وعلى شمال الصعيد 24 والصغرى 9، وعلى جنوب الصعيد 29 للعظمى 15 درجة.