وكيل "التعليم" بالوادي الجديد يتفقد مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية

أجرى سيد عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد جولة تفقدية لمتابعة منظومة العمل بمدرسة الخارجة الثانوية الصناعية العسكرية.

وخلال جولته بالاقسام العملية أشاد وكيل التعليم بالتزام الطلاب بالزى والظهور بالمظهر اللائق والمشرف ، وجرى فتح باب المناقشة والحوار مع الطلاب حول التدريبات العملية بالمدرسة ومدى الاستفادة منها .



ووجه عبد العزيز الطلاب بضرورة الجد والاجتهاد والاستفادة من جميع التدريبات فهم نواة حقيقية لكوادر فنية مدربة ينتظرها سوق العمل الحر .



وفى سياق آخر حرص وكيل التعليم بالمحافظة على متابعة أعمال رفع كفاءة القاعة الملحقة موجها الشكر والتقدير للعاملين بالمدرسة لما لمسه من التعاون الجاد والمثمر للإرتقاء بمنظومة العمل.