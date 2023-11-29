"مستقبلنا دولار".. لقاء تعريفي لطلاب جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر.. صور

استضافت جامعة طيبة التكنولوجية بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، اللقاء التعريفي لمتطوعي وزارة الشباب والرياضة YLY بالأقصر - مستقبلنا دولار، بطلاب جامعة طيبة التكنولوجية، بهدف تعزيز دور الشباب في بناء المجتمع، وتمكينهم من المساهمة الفعالة في التنمية المستدامة.

حضر الفعالية، الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وصلاح رشوان، مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، وعبدالرحمن المغربي، وهدير فوزي، مسؤلي كريتيفا دندرة للإبداع بقنا، وحشد كبير من الطلاب، تحت رعاية الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة.

وفي كلمته، أشاد الدكتور محمد رسلان، نائب رئيس الجامعة، بهدف اللقاء الذي يأتي ضمن أجندة الجامعة لتعزيز قدرات ومهارات الطلاب في مشروعات ريادة الأعمال وتطوير مهاراتهم وتمكينهم من فرص العمل والابتكار، تنفيذا لتوجيهات الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، بتوفير بيئة إبداعية خصبة لطلاب الجامعة، وتقديم كل الدعم اللازم لتنفيذ هذه الأجندة.

تأتي الفعالية ضمن جهود الحكومة لتعزيز دور الشباب وتمكينهم من المساهمة الفعالة في التنمية المستدامة، كما تعكس الفاعلية دور وزراة الشباب والرياضة في دعم الشباب وتطوير مهاراتهم وتمكينهم من فرص العمل والإبتكار، وشملت الندوة التعريف بالفريلانسير وتعريفه، ومجالاته، وبعض التحديات التي قد تواجه الفريلانسر، والفرص المتاحة للشباب في الصعيد والتي تقدمها وزارة الشباب والرياضة.

فاعلية مستقبلنا دولار (1)

فاعلية مستقبلنا دولار (11)

فاعلية مستقبلنا دولار (10)

فاعلية مستقبلنا دولار (9)

فاعلية مستقبلنا دولار (8)

فاعلية مستقبلنا دولار (7)

فاعلية مستقبلنا دولار (6)

فاعلية مستقبلنا دولار (5)

فاعلية مستقبلنا دولار (4)

فاعلية مستقبلنا دولار (3)