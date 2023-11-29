الولايات المتحدة والاتحاد الإفريقي يطلقان خطة عمل لتعزيز أنظمة الصحة العامة في القارة

أطلقت الولايات المتحدة والمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها خطة عمل مشتركة لتعزيز رؤية تهدف إلى تعزيز أنظمة الصحة العامة وتحقيق نتائج صحية محسَّنة في أفريقيا.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان، اليوم /الأربعاء/ - أن خطة العمل المشتركة تحدد الأنشطة الرئيسية بين الحكومة الأمريكية ومركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا لتحقيق الأهداف المحددة في مذكرة التعاون لتعزيز الشراكة في مجال الصحة العامة، التي وقعها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي في مارس 2022.

وبحسب البيان، تمثل خطة العمل المشتركة خطوة مهمة نحو تعاون أقوى وأعمق بين الولايات المتحدة وإفريقيا في مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، بناءً على الاستثمارات والشراكات الصحية لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة وإفريقيا في جميع أنحاء إفريقيا.

وأفادت الخارجية الأمريكية - في بيانها - بأن خطة العمل ستعمل على تسهيل التعزيز المؤسسي وتبادل الخبراء وتبادل المعرفة لدعم أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 والخطة الإستراتيجية لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا 2023-2027.

وبالإضافة إلى ذلك، فإنه سيعمل على تعزيز النظم الصحية المتكاملة وتعزيز القدرة على الاستجابة لطوارئ الصحة العامة وتعزيز الأنظمة السريرية والمختبرية وتوسيع نطاق الابتكار والتصنيع المحلي للمنتجات الصحية.

وتعتزم حكومة الولايات المتحدة ومركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا عقد اجتماعات منتظمة للخبراء الفنيين في /أديس أبابا/ و/واشنطن/ لتفعيل هذه الخطة ومراجعتها وتحديثها لدعم احتياجات الصحة العامة المشتركة ومتطلبات الأمن الصحي العالمي.

