بالصور.. نائب محافظ الجيزة تشهد فعاليات القافلة التنموية الشاملة بحي الدقي

بالانابه عن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شهدت هند عبدالحليم نائبة محافظ الجيزة، اليوم الأربعاء، فاعليات القافلة التنموية الشاملة التي تنفذها محافظة الجيزة بمنطقة روضة السودان التابعة لحي الدقي حيث تعتبر فاعلية تنموية كبري بالتعاون مدرية الشؤن الصحية وتشمل الفعاليات قوافل طبية من طب بشري ( مختلف التخصصات ) وعيادات متنقلة لتنظيم الأسرة وتوفير اربع سيارات متنقلة للكشف علي السيادات ، حيث ناثقة "عبد الحليم"نائبة المحافظ مع الهيئة الانجيلية لتوفير قوافل طبية شاملة، حيث شملت القوافل عدد من العيادات منها (أطفال، وبطني ورمد) ، بمحافظة الجيزة من أجل التوعية بكافة مستوياتها وأنواعها ولكل الفئات بمختلف أعمارها ، كما شملت القافلة صندوق مكافحة الادمن لعلاج المدمنين، وكما شملت القافلة مؤسسة مصر الخير تسديد ديون الغرامات ،ومعرض توزيع ملابس مجانا لأسر مساكن روضة السودان ،وبالتنسيق مع هيئة تعليم الكبار محو الاميه بإدارة الدقي ،عمل امتحان فوري واستكتب للدارسين بمحو الاميه قبل تسليم الشهادات بمنطقة روضة السودان بالدقي .

جاء ذلك بمتابعة وإشراف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، حيث التقت نائبة المحافظ خلال الفعاليات بعدد كبير من مواطني المنطقة لبحث شكاواهم ومطالبهم ، رافق نائبة المحافظ اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة ، والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق الادمن والتعاطي والدكتور إبراهيم عسكر مدير هيئة البرامج الوقاية وأميرة رجب المشرف المساعد علي برامج الوقائية والمناطق البديلة للعشوائيات وممثلين من مؤسسة مصر الخير، الهيئة الانجيلية .