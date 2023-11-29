الولايات المتحدة تؤكد أهمية الانتقال الديمقراطي السلمي للسلطة في جواتيمالا

أكدت الولايات المتحدة أهمية الانتقال الديمقراطي السلمي للسلطة في جواتيمالا، بعدما اختار الجواتيماليون المرشح برناردو أريفالو، رئيسا جديدا للبلاد عقب إعلان المحكمة الانتخابية العليا فوزه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية أغسطس الماضي.

جاء ذلك - حسب ما نشره البيت الأبيض في بيان، اليوم الأربعاء - خلال زيارة مستشار الأمن القومي لنائبة الرئيس الأمريكي فيليب جوردون، ووفد من المسؤولين الأمريكيين رفيعي المستوى، بما في ذلك نائبة مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إيزوبيل كولمان، إلى جواتيمالا للقاء المسؤولين الحكوميين وقادة القطاع الخاص وأعضاء المجتمع المدني.

وناقش جوردون، والوفد خلال اجتماعاتهم التعاون الثنائي وشددوا على أهمية تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون والحكم الرشيد والازدهار الاقتصادي الشامل في المنطقة.

وخلال اجتماعاته مع رئيس جواتيمالا أليخاندرو جياماتي، والرئيس المُنتخب برناردو أريفالو، شدد جوردون، على أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس، تتطلع إلى العمل مع إدارة أريفالو، القادمة لتعزيز العلاقة الثنائية بين جواتيمالا والولايات المتحدة حتى يتمكنا معًا من مواصلة معالجة التحديات الإقليمية مثل المنظمات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.

وأكد جوردون، والوفد أهمية والتزام الولايات المتحدة بتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وحقوق العمل والتنمية الشاملة.

وخلال الاجتماعات مع شركاء القطاع الخاص، استمع مستشار الأمن القومي لنائبة الرئيس الأمريكي بشكل مباشر إلى شركاء القطاع الخاص الحاليين - والشركاء المحتملين - حول طرق حشد دعم إضافي لأمريكا الوسطى، وهي الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي قادتها نائبة الرئيس، والتي أثمرت عن أكثر من 4.2 مليار دولار من التزامات القطاع الخاص للمنطقة.

وقد اطّلع جوردون، والوفد الأمريكي على تأثير الاستثمارات الحالية، بما في ذلك زيارة ميدانية لمصنع تعبئة الزجاجات، وناقشوا سبل خلق فرص اقتصادية ووظائف جيدة في المنطقة مع تعزيز معايير العمل القوية.

