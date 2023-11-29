محافظ المنوفية يحيل واقعة تزوير "تأشيرة المحافظ" على طلب خاص بإحدى العاملين بمديرية الصحة للنيابة العامة

أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، واقعة تزوير "تأشيرة المحافظ" على طلب بإحدى العاملين بمديرية الشئون الصحية للنيابة العامة لإعمال شئونها حيال الواقعة.

وتبين بالفحص وجود شبهة تزوير في تأشيرة منسوبة للمحافظ على طلب مقدم من أحد العاملين بمديرية الشئون الصحية بإضافة كلمة "أوافق" أعلى نص التأشيرة بقلم مغاير للموافقة على الندب لإحدى الوحدات المحلية، حيث اتضح أثناء تداول الطلب بين إدارات الشئون الصحية اكتشاف شبهة التزوير وبالرجوع للمختصين بذات الشأن تم التأكد من صحة الواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الطلب المذكور.

وأكد محافظ المنوفية أنه لا تهاون مع من يعبثون بمحررات رسمية بقصد ادخال الغش والتدليس ومحاولة تحقيق الاستفادة منها بطرق غير شرعية، مشددًا على أن القانون كفل كل الطرق الشرعية لتأدية الخدمات دون الخروج على اللوائح والقوانين.