ads
الأربعاء 29 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنوفية يحيل واقعة تزوير "تأشيرة المحافظ" على طلب خاص بإحدى العاملين بمديرية الصحة للنيابة العامة

اللواء إبراهيم أحمد
اللواء إبراهيم أحمد ابو ليمون محافظ المنوفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، واقعة تزوير "تأشيرة المحافظ" على طلب بإحدى العاملين بمديرية الشئون الصحية للنيابة العامة لإعمال شئونها حيال الواقعة.

وتبين  بالفحص وجود شبهة تزوير في تأشيرة منسوبة للمحافظ على طلب مقدم من أحد العاملين بمديرية الشئون الصحية بإضافة كلمة "أوافق" أعلى نص التأشيرة بقلم مغاير للموافقة على الندب لإحدى الوحدات المحلية، حيث اتضح أثناء تداول الطلب بين إدارات الشئون الصحية اكتشاف شبهة التزوير وبالرجوع للمختصين بذات الشأن تم التأكد من صحة الواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الطلب المذكور.

وأكد محافظ المنوفية أنه لا تهاون مع من يعبثون بمحررات رسمية بقصد ادخال الغش والتدليس ومحاولة تحقيق الاستفادة منها بطرق غير شرعية، مشددًا على أن القانون كفل كل الطرق الشرعية لتأدية الخدمات دون الخروج على اللوائح والقوانين.

الشئون الصحية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المنوفية محافظ المنوفية مديرية الشئون الصحية