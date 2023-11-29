طقس الإسكندرية.. انخفاض في درجات الحرارة وتوقعات بعدم سقوط أمطار

أجواء شتوية باردة تشهدها مدينة الإسكندرية اليوم الأربعاء، فمنذ ساعات الصباح لاحظ انخفاض في درجات الحرارة لتسجل 19 درجة مئوية، مع سرعة رياح 8 كم/ ساعة، وتوقعات بعدم سقوط أمطار اليوم.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها منذ قليل على الصفحة الرسمية لموقع “ فيس بوك” استقرار حالة الطقس اليوم، في جميع محافظات البلاد، فمع انخفاض درجات الحرارة خلال النهار، تعود إلى الارتفاع من جديد في ساعات الليل .

وشهدت محافظة الاسكندرية خلال الأيام القليلة الماضية، أمطارًا مستمرة تفاوتت شدتها من خفيفة إلي متوسطة وصلت لغزيرة أحيانا علي مختلف مناطق الإسكندرية، وارتفاع لموج البحر وخروجه علي طريق كورنيش المكس بالعجمي وكورنيش الإسكندرية وتم التعامل مع مياه موج البحر وتصريفها.

وأشار اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية إلى أنه قد تم رفع حالة الاستعداد الكامل بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية استعدادا لسقوط أمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بتمركز ١٨٦ سيارة ومعدة بمختلف المناطق للتعامل مع اي تجمع لمياه الامطار فور حدوثه.

كما استمر اضطراب الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط وتتراوح سرعة الرياح من 50-60 كم/ س وارتفاع الأمواج يتراوح من 3 - 4 امتار.

وأكد "نافع" استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات.

وتم اتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى، مؤكدا التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية.