اليونيسف: رسالتنا لمجلس الأمن وقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات في غزة

قال المتحدث باسم منظمة "اليونيسف" جيمس إلدر، إن: "الوضع الإنساني في قطاع غزة مأساوي وخصوصا ما يتعلق بالأطفال، مضيفا "إن رسالتنا إلى مجلس الأمن أنه من المهم وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية وضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين في قطاع غزة".

وأشار إلدر، في تصريحات لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأربعاء، إلى أن "أولوياتنا إدخال الماء والدواء ومستلزمات مواجهة الطقس البارد، حيث شاركت في قافلة مساعدات إلى شمال غزة الأحد الماضي وكانت تحمل أدوية ومستلزمات طبية لحالات الطوارئ"، مبينا أن هناك حوالي مليون ونصف المليون شخص أصبحوا بلا مأوى.

وكان إلدر قد صرح سابقا بأن وضع الأطفال في غزة يائس وصعب للغاية، مشيرا إلى التقارير التي أفادت بمقتل أكثر من 6 آلاف طفل وطفلة.