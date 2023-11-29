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الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الصحة العالمية: إسرائيل تعوق دخول كميات كافية من المساعدات لغزة

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية
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قالت منظمة الصحة العالمية إن إسرائيل تعوق دخول كميات كافية من المساعدات لـ قطاع غزة، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وكان الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة شرق المتوسط، أوضح أن شحنات المساعدات التي تدخل إلى غزة رغم تمديد الهدنة «قطرة في محيط»، مشددًا على أن الاشتراطات والإجراءات من الجانب الإسرائيلي تعيق دخول كميات كافية من المساعدات» رغم تكدس كميات كبيرة من المستلزمات الطبية على الجانب المصري من معبر رفح.

وأوضح، أنه قبل الحرب كانت تدخل 500 شاحنة يومياً محملة بمختلف أنواع المساعدات، وحتى الآن لم تدخل القطاع سوى 1600 شاحنة، 400 تقريباً فقط منها حملت مستلزمات طبية وأدوية.

منظمة الصحة العالمية إسرائيل قطاع غزة القاهرة الاخبارية