صحف القاهرة تبرز توجيه الرئيس السيسي باستمرار جهود تطوير المنظومة القضائية

أبرزت صحف القاهرة، الصادرة اليوم الأربعاء، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار جهود تطوير المنظومة القضائية، خلال اجتماعه أمس مع وزير العدل المستشار عمر مروان، كما تناولت الصحف باهتمام عددا من أخبار الشأن المحلي.

فتحت عنوان "الرئيس السيسي يوجه باستمرار تطوير المنظومة القضائية"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الرئيس السيسي وجه باستمرار جهود تطوير المنظومة القضائية، والالتزام بالمواعيد الزمنية المحددة للانتهاء من مدينة العدالة، بما يضمن تحسنًا نوعيًا ملموسًا في منظومة التقاضي المصرية، كما أثنى على جهود إصدار المحررات عن بعد، ووجه بالتوسع فيها بالسفارات والقنصليات المصرية بالخارج، بما ييسر على المصريين بالخارج، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو تسهيل تعاملات المواطن اليومية مع المنظومة القضائية، بما يسهم في حماية حقوق المواطنين والحفاظ على مصالحهم.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي تصريحه بأن أن الرئيس السيسي اطلع على أبرز محاور تطوير منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تطوير مقار وأبنية دور المحاكم والعدالة، ويرفع من كفاءتها باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، حيث تابع الرئيس السيسي في هذا الإطار تطورات العمل بمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية، والتي ستسهم في تسهيل إجراءات التقاضي للمواطن وتطور من فلسفة العمل بالمنظومة القضائية من خلال عناصر الرقمنة وتحديث الأدوات التقنية.

وأضافت أن الرئيس السيسي أطلع أيضا على جهود تطوير منظومة الشهر العقاري، وبالأخص التحديث المستمر لوحدة إصدار المحررات عن بعد بوزارة العدل، والتي أصبحت قادرة على الإصدار النهائي للتوكيلات الرسمية العامة في القضايا عن بعد، إلى جانب توفير عدد كبير من الخدمات الأخرى كشهادات المحاكم الابتدائية والجزئية والاقتصادية، بما ييسر على المواطنين ويتسق مع عمليات تطوير مختلف الخدمات العامة في الدولة.

وتناول الاجتماع أيضًا جهود تطوير أعمال لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة، بما يضمن الاستفادة منها على الوجه الأمثل، ووجه السيد الرئيس في هذا الصدد بمواصلة العمل لإنشاء مراكز حديثة لإيداع السيارات المتحفظ عليها، وميكنة العمل بتلك المراكز بما يتسق مع القانون ويضمن حماية المركبات ويحقق هدف الاستفادة منها.

وفي صفحتها الأولى وتحت عنوان "السيسي وسعيد يبحثان التطورات الفلسطينية"، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن الرئيس السيسي تلقى اتصالا هاتفيا أمس، من الرئيس التونسى قيس سعيد، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وكيفية تعزيزها بما يحقق مصلحة الشعبين، حيث أكد الزعيمان حرصهما على العمل المشترك لتطوير العلاقات.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة، المستشار أحمد فهمي، تصريحه بأن الاتصال ناقش الأوضاع في الأراضى الفلسطينية، حيث استعرض الرئيس السيسى الجهود المصرية لاستغلال الهدنة الجارية فى قطاع غزة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وكذا جهود إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، وهو ما ثمنه الرئيس التونسى.

وقد اتفق الجانبان على أهمية العمل على الوقف الدائم لإطلاق النار، والتحرك العاجل لتقديم كافة سبل الدعم لإغاثة أهالى القطاع، مع السعى لتحقيق التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية.

وفي تناولها للشأن الرئاسي أيضا ذكرت صحيفة "الأخبار" أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تسلم أمس رسالة خطية، من الرئيس عبدالفتاح السيسي، تتصل بالعلاقات الثنائية.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الرسالة تسلمها وزير الدولة للشؤون الخارجية في قطر سلطان بن سعد المريخي، خلال اجتماعه مع السفير المصري لدى الدوحة عمرو كمال الدين الشربيني.

وتحت عنوان "عرس الانتخابات الرئاسية ينطلق بالخارج.. الجمعة"، ذكرت صحيفة "الجمهورية"، أن ماراثون الانتخابات الرئاسية المصرية ٢٠٢٤ ينطلق في التاسعة من صباح الجمعة الموافق الأول من ديسمبر المقبل، وفق توقيت كل دولة من دول العالم التي تتواجد بها بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية، باقتراع المصريين في الخارج بالانتخابات التي يتنافس فيها أربعة مرشحين هم: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي (رمز النجمة) والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد رمز (النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).

وأضافت الصحيفة أن وزير الخارجية سامح شكري يتابع استعدادات البعثات الدبلوماسية التي ستجرى بها الانتخابات لاستقبال الناخبين وعددها ۱۳۷ لجنة فرعية في ۱۲۱ دولة، موجها البعثات الدبلوماسية بتوفير كافة الإمكانات لتيسير عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم وفقا للقرارات والقواعد الإرشادية الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات.

ولفتت إلى أن شكري دعا المصريين في الخارج للتوجه إلى مقار البعثات المصرية لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع.. مشيرًا إلى أن مشاركة المواطنين في الحياة العامة هي حق وواجب وطني يكفله الدستور.

ونقلت الصحيفة عن شكري قوله، إن وزارة الخارجية اكتسبت خبرة كبيرة في تنظيم الانتخابات والاستفتاءات حيث شاركت بعثاتنا في الخارج في تنظيم 10 استحقاقات دستورية منذ عام 2011 كما تسهم في ترتيبات مشاركة المنظمات الدولية والاتحاد الأفريقى التي تلقت الدعوة من الهيئة الوطنية للمشاركة في متابعة الانتخابات.

وفي تناولها أيضا للشأن المحلي، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أكد أنه على الرغم من كل التحديات، لا تتجاوز نسبة البطالة 7% وفقًا لأحدث التقارير، موضحا أن هذا الملف هو أحد أهم أولويات الحكومة، ونحرص على ألا تشهد هذه المعدلات ارتفاعًا خلال الفترة المقبلة، متوقعا أن يبلغ معدل النمو خلال العام المالي الجاري 4% على الأقل، وذلك بسبب الظروف التى يمر بها العالم أجمع.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال لقائه أمس، رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، فى إطار استكمال هذه اللقاءات الدورية لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات التي تتعلق بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور عبدالهادى القصبي، زعيم الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «مستقبل وطن».

وحول مشكلة تخفيف الأحمال الكهربائية، قال مدبولى إن الكل يعي تماما أننا نواجه تحديات غير مسبوقة بعضها بسبب الظروف المناخية وارتفاع درجات الحرارة، فى أثناء الصيف، وهو ما تسبب في زيادة استهلاك الكهرباء بصورة كبيرة خلال أشهر الصيف، ودفعنا إلى استيراد كميات كبيرة من المازوت تطلبت مخصصات مالية كبيرة، تصل إلى مئات الملايين من الدولارات شهريا لتوفير الغاز والمازوت.

وأوضح مدبولي أن الحكومة ومجلس النواب يشهدان معا أزمات غير مسبوقة، بداية من جائحة كوفيد-19، التي تلتها الأزمة الروسية الأوكرانية، ثم التضخم الكبير الذي يعاني منه العالم أجمع، بالإضافة إلى الصراع الدائر حاليا في قطاع غزة، واصفا إياه بأنه الأقوى والأعنف منذ حرب 1967. وتطرق إلى الأزمات الأخرى التي تشهدها بعض الدول المجاورة حاليًا، ومنها السودان، ومن قبلها ليبيا.

وتحت عنوان "رئيسة المجر تزور محطة السكة الحديد برمسيس"، ذكرت صحيفة (الجمهورية)، أن رئيسة المجر كتالين نوفاك قامت بزيارة محطة مصر برمسيس لتفقد عربات السكك الحديدية التي تم توريدها من المجر والتي تعمل على خطوط شبكة السكك الحديدية المصرية.. مشيرة إلى أنه كان في استقبال رئيسة المجر، الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والذي قام بالترحيب برئيسة المجر، معربًا عن سعادته وكل العاملين بوزارة النقل المصرية بالزيارة التاريخية لها لهيئة السكك الحديدية المصرية.

وأضافت الصحيفة أن رئيسة المجر قامت، خلال زيارتها للمحطة، بالتوقيع في سجل الزيارات التاريخية لسكك حديد مصر.