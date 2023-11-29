«مستقبل وطن» بالبحر الأحمر ينظم المؤتمر الجماهيري الثاني لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة البحر الأحمر برئاسة عماد سيف الدين أمين الحزب بالمحافظة المؤتمر الجماهيري الثاني؛ لدعم وتأييد المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية بمدينة الغردقة، بحضور جماهيري حاشد وغير مسبوق تجاوز أكثر من اثني عشر ألف مواطن من كافة مدن محافظة البحر الأحمر.

شارك في المؤتمر أعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ وهيئة مكتب الحزب بالمحافظة والمدن والأقسام والوحدات الحزبية، فضلا عن رجال الدين الإسلامي والمسيحي والقيادات التنفيذية والشعبية وعمد ورموز قبائل المحافظة ومشايخ الجنوب وأعداد غفيرة من المواطنين من أهالي محافظة البحر الأحمر.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطني وتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم الوقوف دقيقة حداد على ضحايا الشعب الفلسطيني تلاها عرض فيلم نفذته أمانة إعلام المحافظة عن الإنجازات التي تمت بالبحر الأحمر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

أشاد عماد سيف الدين أمين الحزب بالمحافظة بنجاح الدبلوماسية المصرية بتوجيهات من الرئيس السيسي في وقف إطلاق النار بقطاع غزة، مؤكدا الضغوط التي تعرضت لها مصر لتصفية القضية الفلسطينية.

وطالب النائب سيد قاسم عضو مجلس النواب، الجميع بالوقوف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة التنمية والاستقرار.

وٱكد الشيخ علي حسن هدل شيخ مشايخ حلايب وأمين الحزب بالمدينة إدراك المصريين لما تم من إنجازات ومشروعات عملاقة وغير مسبوقة في كافة المحافظات.

وأعلنت دعاء أبو القاسم أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن بمحافظة البحر الأحمر التأييد الكامل للرئيس السيسى فى تلك المرحلة الهامة من تاريخ الوطن.

ومن جانبه طالب الدكتور هاني السباعي وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر الحضور بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي وتجديد العهد.

أما الدكتور محمد حسنين رئيس المنطقة الأزهرية بالبحر الأحمر فدعا الجميع للمشاركة الايجابية لتظل مصر بلد الأمن والأمان.

وأضاف الأنبا ايلاريون أسقف إيبراشية البحر الأحمر وممثل الكنيسة المصرية أن القيادة السياسية لم ولن تخضع للإملاءات.

فيما أشاد الدكتور محفوظ عبد الستار عميد جامعة الغردقة بحب المواطن المصرى لدولته بالفطرة ومساندته للقيادة السياسية على مر العصور في مواجهة كافة التحديات.