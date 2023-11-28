ads
الأربعاء 29 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي والزمالك يفوزان على الشمس والداخلية في دوري رجال الطائرة

دوري رجال الطائرة
دوري رجال الطائرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أسدل الستار على منافسات الجولة الرابعة من دوري رجال الكرة الطائرة للموسم الرياضي 2023/2024.

وشهدت منافسات اليوم فوز الأهلي على الشمس بنتيجة 0/3 في المباراة التي أقيمت على صالة النادي الأهلي بالجزيرة، وفاز فريق الزمالك على الداخلية بنتيجة 3/1 بالمباراة التي أقيمت على صالة الزمالك.

وفي مباريات أخرى، فاز سموحة على هليوبوليس 3/2 وتغلب إسكندرية للبترول على هوليليدو بنتيجة 1/3 وحقق دلفي الفوز بنتيجة 3/1 على المقاولون.

وحقق الاتحاد السكندري الفوز 3/0 علي ايسترن كومباني وفاز أكتوبر على فريق الإعلاميين 3/0 وتغلب سبورتنج على القناة 3/0

وتخطى مصر للبترول نظيره الطيران بنتيحة 3/1، وفاز ألعاب دمنهور على الصيد 3/1 وتغلب طلائع الجيش على الزهور 3/1، كما فاز بتروجت على الترسانة بنتيجة 2/3.

وتم تقسيم الفرق في الموسم الحالي إلى 4 مجموعات جاءت كالتالي:
المجموعة الأولى: الزمالك، الطيران، مصر للبترول، الداخلية، الصيد، ألعاب دمنهور.
المجموعة الثانية: الأهلي، بتروجت، الترسانة، الشمس، دلفي، المقاولون.
المجموعة الثالثة: طلائع الجيش، الاتحاد السكندري، الزهور، إيسترن كومباني، 6 أكتوبر.
المجموعة الرابعة: سموحة، سبورتنج، القناة، هليوبوليس، إسكندرية للبترول، هيلوليدو.

مصر طلائع الجيش فريق الإعلاميين دوري رجال الطائرة