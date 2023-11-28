الأهلي والزمالك يفوزان على الشمس والداخلية في دوري رجال الطائرة

أسدل الستار على منافسات الجولة الرابعة من دوري رجال الكرة الطائرة للموسم الرياضي 2023/2024.

وشهدت منافسات اليوم فوز الأهلي على الشمس بنتيجة 0/3 في المباراة التي أقيمت على صالة النادي الأهلي بالجزيرة، وفاز فريق الزمالك على الداخلية بنتيجة 3/1 بالمباراة التي أقيمت على صالة الزمالك.

وفي مباريات أخرى، فاز سموحة على هليوبوليس 3/2 وتغلب إسكندرية للبترول على هوليليدو بنتيجة 1/3 وحقق دلفي الفوز بنتيجة 3/1 على المقاولون.

وحقق الاتحاد السكندري الفوز 3/0 علي ايسترن كومباني وفاز أكتوبر على فريق الإعلاميين 3/0 وتغلب سبورتنج على القناة 3/0

وتخطى مصر للبترول نظيره الطيران بنتيحة 3/1، وفاز ألعاب دمنهور على الصيد 3/1 وتغلب طلائع الجيش على الزهور 3/1، كما فاز بتروجت على الترسانة بنتيجة 2/3.

وتم تقسيم الفرق في الموسم الحالي إلى 4 مجموعات جاءت كالتالي:

المجموعة الأولى: الزمالك، الطيران، مصر للبترول، الداخلية، الصيد، ألعاب دمنهور.

المجموعة الثانية: الأهلي، بتروجت، الترسانة، الشمس، دلفي، المقاولون.

المجموعة الثالثة: طلائع الجيش، الاتحاد السكندري، الزهور، إيسترن كومباني، 6 أكتوبر.

المجموعة الرابعة: سموحة، سبورتنج، القناة، هليوبوليس، إسكندرية للبترول، هيلوليدو.