المستشار محمود فوزي: السيسي عاقد العزم على مواجهة التحديات بمساندة شعبية واسعة

قال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن التحديات التي ستواجه الرئيس القادم لا يمكن حصرها في تحدٍ واحد، فهناك تحديات بالمجال الأمني والسياسي والعسكري، وتحديات اقتصادية، وتحديات مجتمعية.

وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" على شاشة "القاهرة الإخبارية": "مرشحنا عاقد العزم على مواجهة هذه التحديات بمساندة شعبية واسعة، وتعجبني كلمة دائما يقولها وهي الصبر الواثق، إن كان لدينا هذا الأمر سنكون قادرين على مواجهة أي تحديات".

وتابع رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أنّ الأحداث التي حدثت في فلسطين وغزة أثرت على تركيز المواطنين المصريين في قضية الانتخابات، لكنها كشفت في الوقت ذاته على نوع من أنواع المقارنة الداخلية التي حدثت عند كل مواطن مصري.

وأوضح: "كل مواطن مصري بعد أن كان يفكر في منطقته فقط، أصبح يقارن بين وضعه ووضع بلدان كثيرة، وبدأ يستشعر أهمية الأمن والأمان التي يحظى بها في بلده، وبخاصة أن سلعة الأمن مرئية ولا نشعر بها إلا عند فقدانها، ولكن بعد الأحداث الأخيرة عند الحدود الشمالية الشرقية، فإنني أتصور أن كل مواطن مصري راجع نفسه وبدأ يشعر بقيمة الأمن والأمان والمرافق العامة والبنية الأساسية، والانتخابات مسألة تفاعلية ويجب أن نتفاعل مع الأحداث، والأحداث فرضت نفسها، وأرى أن الأحداث ساهمت في زيادة وعي المصريين بأهمية القيادة صاحبة التجربة والتأهيل والخبرة الكبيرة في إدارة هذا الشأن".