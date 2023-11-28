كولر يكشف أسباب تعادل الأهلي مع سموحة

عبر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي عن عدم رضاه عن نتيجة مباراة الفريق أمام سموحة التي انتهت بالتعادل السلبي.

وأضاف المدير الفني: «خلال الشوط الأول لم يكن لدينا القوة الكافية، وخلال الشوط الثاني كان الهجوم في اتجاه واحد، وعندما تواجه فريقًا يدافع بـ٩ لاعبين يكون هناك صعوبة، وحاولنا البحث عن حلول لكن لم نوفق خلال المباراة».



وأوضح أنه بين شوطي المباراة تحدث مع اللاعبين في استغلال الضربات الثابتة، وأنه لا يوجد الوقت الكافي للتدريب بسبب ضغط المباريات.

وأشاركولر إلى أن هناك أخطاء متكررة خلال المباريات مثل إضاعة الوقت، وهناك لاعب من سموحة كان يستحق البطاقة الحمراء ولكم لم يحدث ذلك.

وشدد على أن الفريق يفتقد بعض اللاعبين بشكل إجباري بسبب الإصابات، وهناك لاعبون عائدون للمشاركة مثل علي معلول، والقائمة التي تم اختيارها للمباراة قد تكون اضطرارية.