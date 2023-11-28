تدريبات على اختبارات "الفيديو تيست" و"الترايفيا" لحكام الفيوم

أجرت لجنة حكام كرة القدم بالفيوم تدريبات لحكام الدرجتين الأولى والثانية على أمتحانات" الفيديو تيست "واختبارات القانون"ترايفيا" فى مقر منطقة كرة القدم .



قام بإجراء الأختبارات الكابتن صبرى صادق البرديسي المحاضر وعضو لجنة الحكام بالفيوم فى حضور الكابتن شعبان صادق رئيس اللجنة والكابتن سيد الشورة مدير أدارة الحكام بالمحافظة باشراف الكابتن سامح سعد المدير التنفيذى لمنطقة كرة القدم بالفيوم .



شملت تدريبات اختبارات الفيديو 20 سؤال يتم الاجابة على كل منها فى دقيقة واحدة من خلال عرض موقف بالفيديو عن الاخطاء وسوء السلوك .



كما شملت التدريبات اختبار القانون"ترايفيا" 20 سؤال يتم عرضهم على الشاشة والاجابة عليهم خلال 15 دقيقة ومنح فرصة للاجابة على كل سؤال فى 45 ثانية .وتم اجراء مراجعة الاختبارات وتصحيحها طبقا للاجابات النموذجية .

اظهرت نتائج التدريب تقدم ملحوظ فى فهم الحكام للقانون والتعديلات التى اجريت عليه خلال هذا الموسم.

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