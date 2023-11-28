بالفيديو.. نجوم الفن في عزاء طارق عبد العزيز بمسجد الشرطة

رصدت عدسة البوابة نيوز استمرار توافد نجوم الفن على عزاء الفنان طارق عبد العزيز، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، والذين حرصوا علي مواساة عائلته وتقديم واجب العزاء.

كان من أبرز الحاضرين بالعزاء أحمد السقا ومحمد هنيدي وخالد الصاوي وسيد رجب ويسرا اللوزي ورانيا فريد شوقي، وصلاح عبد الله ومصطفى قمر ومحمد رياض وأحمد خالد صالح وغيرهم من النجوم.

يذكر أن الفنان طارق عبدالعزيز رحل عن عالمنا أول أمس الأحد، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تصويره لمسلسل بقينا اتنين، بطولة الفنان شريف منير، المقرر عرضه قريبًا.

جدير بالذكر أن طارق عبدالعزيز، كانت آخر أعماله الفنية مسلسل آخر دور، وعرض العمل في صيف 2022، وحقق نجاحًا كبيرًا، وشارك في بطولته دينا الشربيني، مها نصار، أحمد خالد صالح، ميمي جمال، نهى عابدين، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف وسام صبري وإخراج حسين المنباوي.