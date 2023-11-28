سيد رجب والوزير ورانيا فريد شوقي ويسرا اللوزي في عزاء طارق عبدالعزيز.. صور

حرص عدد من الفنانين على حضور مراسم عزاء الفنان الراحل طارق عبد العزيز، المقامة الآن بمسجد الشرطة بالشيخ زايد من بينهم: خالد الصاوي، ومحمد هنيدي، وشريف منير، ومحمد رياض، وأحمد خالد صالح، ومنى عبدالغني، ورانيا فريد شوقي، ويسرا اللوزي، ودنيا عبد العزيز، ومروة عبدالمنعم، وسيد رجب، وحمدي الوزير، والكاتب الصحفية علا الشافعي، وآخرون.

ورافق معتصم عبدالعزيز لتلقي العزاء الفنانين: أحمد خالد صالح، ومحمد هنيدي، ومحمد رياض، وشريف منير، وخالد الصاوي.

رحل الفنان طارق عبد العزيز، عن عالمنا مساء الأحد الماضي، إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء تصوير إحدى مشاهد المسلسل الدرامي "بقينا اتنين"، والذي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

شيعت جنازة الفنان الراحل طارق عبدالعزيز، ظهر أمس الإثنين، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، في حضور عدد من الفنانين أبرزهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ومحمد هنيدي، وإيهاب فهمي، وأحمد خالد صالح، وزوجته هنادي مهنا، ومحمد رياض، وعمرو عبدالجليل، وإياد نصار، وسلوى محمد علي، ونهال عنبر، وحمادة هلال، وفتوح أحمد.

ويعد مسلسل "أعمل ايه" آخر أعمال الفنان طارق عبد العزيز، الذي عرض في سبتمبر 2022، وتدور أحداثه في اطار درامي اجتماعي، حول قصة أب له أربعة بنات متزوج من مديرة مدرسة، ووالدته سيدة ريفية قوية ولكنها تحمل مشاعر عاطفية أيضا.

المسلسل من بطولة الفنانين: خالد الصاوي، وصابرين، وهناء الشوربجي، وطارق عبد العزيز، وندى بسيوني، وهدى الإدريسي، وصبري عبد المنعم، وأحمد والي، ونور إيهاب، وإيمي الجندي، وريهام الشنواني، وأحمد جمال سعيد، ومحمد مهران، وندى بسيوني، وبيلار أحمد سامي، من تأليف محمد الحناوي، وإخراج أحمد عبدالحميد.

الفنان سيد رجب

الفنانة رانيا فريد شوقي

الفنانة رانيا فريد شوقي

الفنانة يسرا اللوزي

الفنانة مروة عبدالمنعم

الفنان حمدي الوزير

الفنان محمد رياض

محمد هنيدي وأحمد خالد صالح

الفنانة يسرا اللوزي

الفنانة منى عبدالغني

الفنانة دنيا عبدالعزيز

الفنان خالد الصاوي