دعاء زهران: تمديد الهدنة بغزة دليل لنجاح الجهود المصرية في مساندة الأشقاء

أكدت الدكتورة دعاء زهران، رئيس مجلس أمناء مؤسسة هي تستطيع للتنمية، أن تمديد اتفاق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليومين إضافيين، دليل لنجاح الجهود المصرية فى مساندة الأشقاء فى فلسطين.

وأوضحت زهران، خلال تصريحات صحفية، أنه لا أحد يستطيع أن ينكر الأن حجم الجهود المصرية فى دعم ومساندة الفلسطينين، فالدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لم تتواني لحظة العمل على وقوف العدوان الاسرائيلي الغاشم على المدنيين فى غزة.

وأشارت رئيس مجلس أمناء مؤسسة هي تستطيع للتنمية، إلى أن مصر عملت على حشد المجتمع الدولي "الصامت" على هذه الجرائم، فى التحرك والضغط على إسرائيل، مؤكدة أن هذا القرار دليل على التأثير الكبيرة لمصر، وعلى قدرتها فى إقناع المجتمع الدولى بضرورة وقف هذه المجازر.

وتابعت الدكتورة دعا زهران، أن مصر تتبنى القضية طوال الوقت وتعمل على ضرورة إيجاد حلول جذرية ووقف الحرب الإجرامية والممارسات المخالفة لكافة المواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية التي يقوم بها جيش الاحتلال.

وأضافت، أن الدولة المصرية عملت على إدخال المزيد من المساعدات إلى الأهالي في قطاع غزة واستغلال فترة الهدنة في حفظ أرواح الأبرياء في قطاع غزة من الأطفال والشيوخ وغيرهما.