ندوة عن خطورة المضادات الحيوية بـ"تعليم الشرابية"

عقدت إدارة الشرابية التعليمية ندوة تثقيف صحي موضوعها «خطورة المضادات الحيوية»، بمدرسة الظاهر الإعدادية بنات، فى إطار التعاون الفعال بين المنطقة الطبية بالشرابية وإدارة الشرابية التعليمية والحرص على نشر ثقافة التوعية الصحية لدى الطلاب بمدارس الإدارة.

وجاء ذلك بإشراف وحضور منى رمزي المنسق الصحي بالإدارة، وبحضور دينا أحمد فؤاد مديرة المدرسة، وأدارت الندوة الدكتورة الهام منير مديرة إدارة الصحة المدرسية بالمنطقة الطبية بالشرابية.

وهدفت الندوة إلى إلقاء الضوء على ما هو المضاد الحيوي، وأنواع المضادات الحيوية، وما هو الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية ومتى يوصف، وتوعية الطالبات بأضرار المضادات الحيوية وموانع استخدامها، وتوعية الطالبات بأهمية تناول الوجبات الغذائية الصحية للوقاية من الأمراض.

وتوجهت إدارة الشرابية التعليمية بالشكر والتقدير لجميع القائمين على تنظيم الندوة، ولأسرة المدرسة بقيادة دينا أحمد فؤاد مديرة المدرسة، لجهدهم الطيب المبذول وحسن تنظيم الندوة وحسن اهتمامهم ورعايتهم للطالبات.