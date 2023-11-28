تباين مؤشرات البورصة في ختام تعاملات الثلاثاء

تباينت مؤشرات البورصة في ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 34.3 مليار جنيه، مدفوعة بمبيعات المستثمرين المصريين والأجانب، ليسجل في الختام نحو 1.688 تريليون جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 3.03%، ليغلق عند مستوى 25,121.73 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 2.7% ليغلق عند 30,014.81 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX30-TR بنسبة 3.05%، ليغلق عند مستوى 10,695.07 نقطة.

بينما صعد مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 0.87%، ليغلق عند مستوى 5,174.36 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 0.52%، ليغلق عند مستوى 4,438.38 نقطة، وارتفع أيضا مؤشر EGX ESG بنسبة 0.52%، ليغلق عند مستوى 4,438.38ي نقطة.

وسيطر على تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب الاتجاه البيعي، مسجلين صافي بلغ 10.1 مليون جنيه، 26 ملايين جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الغرب نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 37.1 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 5.2 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 1.5 مليار سهم، من خلال 140 ألف صفقة منفذة.