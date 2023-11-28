"الأمن الفكري وحرب الشائعات" ندوة بكلية الآداب جامعة جنوب الوادي

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بكلية الآداب بجامعة جنوب الوادي تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، ندوة بعنوان "الأمن الفكري وحرب الشائعات" بحضور الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور صلاح سليم طايع عميد كلية الآداب حاضر فيها الدكتور فرج قدري الفخراني وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور علي الدين القصبي أستاذ علم الاجتماع المساعد بالكلية.

وأكد الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على اهمية تنظيم مثل هذه الندوات التوعوية التي تساهم في زيادة وعى الطلاب ومعرفتهم بكافة القضايا المجتمعية وحث الطلاب على اهمية المشاركة في الانشطة الطلابية التي تساهم في تكوين شخصية الطالب الجامعي بهدف الوصول الى شخصية سوية بعيدة عن الغلو والتطرف.

وأشار الدكتور صلاح سليم عميد الكلية الى اهمية تنمية فكر الطالب الجامعى بجانب الاهتمام بالعملية التعليمية بالجامعة وبين اهمية وقيمة المجتمع الذى نعيش فيه وضرورة الحفاظ على الامن والاستقرار فى كافة ربوع الوطن.

وتحدث الدكتور فرج قدري الفخراني وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب عن الامن الفكري والذى هو اساس باقى صور الامن التي يحتاج اليها الفرد حيث ان المجتمع يشهد العديد من التحولات ومنها ان الحروب لم تعد قاصرة على الشكل التقليدي من النزاع المسلح ولكن اصبح هناك انواع حروب اخرى تؤدى الى زعزعة استقرار الدول ومنها الشائعات ودعا الطلاب والعاملين الى ضرورة التصدى لهذا النوع من الحروب الجديدة عن طريق تقييم ما يتم التعرض له من المعلومات بشكل سليم .

كما أكد الدكتور علي الدين القصبي أستاذ علم الاجتماع المساعد بالكلية على ان الامن الفكري هو الحارس على العقول بشكل خاص والهوية الوطنية والامن القومي بشكل عام وان الشائعات تهدف الى سرقة العقول لصناعة سياسة البعد عن الهوية الوطنية وفقدان الولاء والانتماء للوطن ولذلك وجب علينا التصدى لها ومحاربتها من اجل الحفاظ على الوطن .

شهد الندوة الدكتور وحيد الدين طاهر عبدالعزيز وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور مصطفى محمود الشعيني مقرر الندوة ورائد أسرة طلاب من أجل مصر بالكلية ورؤساء الأقسام بالكلية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس.