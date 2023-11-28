البحث عن المتهمين بقتل شاب فى البساتين

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من جهودها للقبض على المتهمين بقتل شاب بمنطقة البساتين بعدما تعدوا عليه وتم نقله الى المستشفى حتى لفظ أنفاسه الأخيرة بداخلها.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بوقوع مشاجرة ونتج عنها إصابة شاب فى البساتين ونقل الى المستشفى وتوفى بداخلها.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان وتبين من خلال الفحص بقيام متهمين بالإعتداء عليه بسبب خلافات الجيرة.

ويجري رجال المباحث تحرياتهم كشف ملابسات الواقعة، وجار ضبط المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.