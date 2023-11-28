«بسبب المونوريل».. تحويلات مرورية تزامنًا مع غلق شارع حسن المأمون بالقاهرة

نشرت الإدارة العامة لمرور القاهرة خدماتها المعنية اللازمة، لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لاستكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع مونوريل العاصمة الإدارية، مما يستلزم الغلق الكلي لشارع امتداد حسن المأمون بالقاهرة، مسافة محددة على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال بداية من الساعة 12:05 صباحًا وحتى الساعة 6 صباحًا وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقان 28-29 من الشهر الجاري.

وأكدت الإدارة العامة على أنه يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية بشارع امتداد حسن المأمون على النحو الآتي:

القادم من شارع حسن المأمون اتجاه محور المشير يتجه يسارًا من الفتحة المستحدثة بجزيرة المنتصف أمام شارع الورش، واستكمالا ًبشارع الورش فيمينًا محور شنزو آبي فالدوران والعودة تجاه مناطق الوفاء والأمل ومحور المشير.

القادم من محور المشير اتجاه كوبري سبيل المؤمنين، يسلك مسطح كوبرى سبيل المؤمنين تجاه محور شنزو آبي فيمينًا شارع المسبك والدوران والعودة تجاه محور شينزو آبى فيمينًا شارع الورش تجاه مناطق حسن المأمون.

القادم من طريق الخدمة بمحور شنزو آبي يسلك شارع الورش تجاه مناطق حسن المأمون.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.