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الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"الصحة" تكشف تفاصيل حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة

حسام عبدالغفار
حسام عبدالغفار
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كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، تفاصيل حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، قائلا :“هذا العنف يشمل الضرب والتهديد والتحرش، والزواج المبكر والاستغلال”، موضحا: أن العنف المبني على النوع الإجتماعي تجاه المرأة هو أى فعل ضار يتعارض مع إرادة الشخص، بسبب الفروق بين الجنسين.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” عبر فضائية “TEN”، اليوم الثلاثاء، أنه تم اطلاق الحملة فى 21 محافظة والهدف من الحملة هو رفع الوعي لدي المجتمع، وتوفير من يستطيع نقل هذه الرسائل ويتعامل مع المرأة المعنفة فى هذه العيادات للدعم النفسي.

وتابع الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الحملة تشمل تدريب ما يقرب من 645 من العاملين فى القطاع الصحي وتجهيز 18 عيادة تخصصية فى مناطق مثل: القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية والفيوم والدقهلية والغربية والإسكندرية وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وأسوان.

 

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