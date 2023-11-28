بالفيديو.. فرق الإنقاذ تقترب من إنقاذ عمال عالقين في نفق بالهند منذ 17 يوما

عرضت فضائية "يورو نيوز عربي" مقطع فيديو، لاستمرار أعمال الحفر من قبل فرق الإنقاذ الهندية، والتي باتت تحفر الركام يدويًا لإنقاذ 41 عاملًا عالقين في نفق منهار منذ 17 يوم.

وأصبحت فرق الإنقاذ على بعد خمسة أمتار من الحفر، لإنقاذ العمال.

وقال رئيس وزراء ولاية أوتاراخند، بوشكار سينغ دامي، لصحافيين "حُفر ممر إنقاذ بطول 52 مترًا داخل النفق ونحتاج إلى 57 مترا"، متوقعًا أن يتم إنجاز عملية الإنقاذ قريبًا، دون أن يحدد إطارًا زمنيًا، ما يعزز الآمال بقرب انتهاء العملية الماراثونية".

وقد نبهت الحكومة مرارًا إلى أن الجداول الزمنية مرهونة بوقوع "أعطال فنية وبتضاريس جبال الهملايا الصعبة، وحالات طوارئ غير متوقعة".

ويذكر أن العمال عالقون منذ نوفمبر في نفق قيد الإنشاء بين بلدتي سيلكيارا ودندلغاون في ولاية أوتارخند في جبال الهملايا.