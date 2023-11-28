رئيس جامعة عين شمس يستقبل مدير المكتب التعليمي بالسفارة الصينية

استقبل محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس ، لو شون شنغ الوزير مفوض التعليمي مدير المكتب التعليمي والعلمي والتكنولوجي بالسفارة الصينية لبحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين جامعة عين شمس والجامعات الصينية في التخصصات العلمية المختلفة ، وذلك بحضور ناصر عبد العال وكيل كلية الألسن ومدير معهد كونفوشيوس جامعة عين شمس ،و شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بالجامعة.

وقد استهلّ لو شون شنغ حديثه بتقديم تهنئة السفارة الصينية بالقاهرة للسيد. رئيس الجامعة بمناسبة تولي سيادته منصب رئيس الجامعة متمنيا لسيادته التوفيق والسداد ، ثم استعرض التعاون العلمي بين جامعة عين شمس وعدد من الجامعات الصينية في قطاع العلوم الهندسية والعلوم الطبية والعلوم الإنسانية خلال السنوات الماضية، مؤكدا على رغبة وزارة التعليم الصينية على تعزيز وتطوير التعليم التعاون مع جامعة عين شمس بعد الزيارة الناجحة التي قام بها تشن جيا نائب وزير التعليم الصيني في أكتوبر الماضي والتي تعرف من خلالها على الإمكانات والموارد المادية والبشرية الهائلة لجامعة عين شمس والبرامج العلمية في التخصصات المختلفة.

من جانبه أكد محمد ضياء رئيس الجامعة على رغبة الجامعة في التوسع في تعزيز التعاون مع الجامعات الصينية في التخصصات العلمية الأخرى مثل الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والتجارة والاقتصاد وطب الأسنان وبخاصة في مجال تدريب وتنمية الموارد البشرية التي تُعد قاطرة التنمية في الدولة.

وتم الاتفاق على دعم التدريب للطلاب وشباب الباحثين في مجال الحاسبات والمعلومات في الشركات الكبرى في الصين ، حيث وعد الوزير مفوض بمخاطبة الجامعات الصينية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والحاسبات التي تقوم بدورها بفتح المجال أمام الطلاب الراغبين في التدريب من خلال الاتفاقيات المبرمة مع المؤسسات المتخصصة في الصين.

وأكد الطرفان على الاستعداد للاحتفال العام القادم ٢٠٢٤ بمناسبة ذكرى مرور عشر سنوات على تأسيس العلاقات الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين وبخاصة في التعاون في المجال الأكاديمي والبحثي .