"الدوما" الروسي: إغلاق فنلندا للمعابر الحدودية مع روسيا تحرمها من فرص للتنمية

أكد رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، أن إغلاق فنلندا المعابر الحدودية مع روسيا؛ سيكلفها وفقا للتقديرات ثلاثة مليارات يورو سنويا وتحرمها من فرص التنمية.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن فولودين قوله اليوم الثلاثاء "إن السلطات الفنلندية أغلقت جميع المعابر الحدودية مع روسيا باستثناء نقطة في أقصى الشمال، وبإسدال ستارها الحديدي تعاقب القيادة الفنلندية مواطنيها بشكل أساسي".

وأضاف أنه بين المشاكل التي خلقتها فنلندا لنفسها هي الزيادة الخطيرة في الإنفاق العسكري بسبب الانضمام غير المدروس إلى الناتو، والعواقب الناجمة عن العقوبات غير القانونية ضد روسيا، والتي لا تزال الدول الأوروبية غير قادرة على مواجهتها.. لافتا إلى أن 9 دول أوروبية سيدخل اقتصادها للمنطقة السلبية هذا العام.

وكانت السلطات الفنلندية قد أغلقت مؤخرا 7 معابر من أصل 8 على الحدود مع روسيا حتى 23 ديسمبر المقبل؛ بزعم تسهيل روسيا عبور المهاجرين غير الشرعيين من الدول الثالثة إلى فنلندا.