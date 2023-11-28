لقاء مفتوح مع شباب ملتقى "أهل مصر" بالوادي الجديد

تواصل فعاليات الملتقى الثقافي الثالث عشر لشباب المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر" بمحافظة الوادي الجديد "عاصمة الثقافة المصرية"، والمقرر أن يستمر حتى نهاية الشهر الحالي برعاية د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني تحت شعار "يهمنا الإنسان".

وفي السياق شهد قصر ثقافة الخارجة لقاء مفتوحا أدارته د. حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، مع شباب الملتقى للتعرف على آرائهم وانطباعاتهم وطموحاتهم التي يرغبون في تحقيقها عقب الانتهاء من فعاليات الملتقى.

وخلال مداخلاتهم أعرب الشباب عن سعادتهم بالمشاركة في الملتقى، الذي أتاح لهم الفرصة للاندماج مع ثقافات مختلفة لم يكونوا على دراية بها من قبل، وذلك من خلال البرنامج الثقافي الذي يشمل مجموعة متميزة من الورش الفنية والحرفية واللقاءات التثقيفية، بالإضافة إلى زيارة الأماكن الأثرية والتاريخية للتعرف على تراث الوادي.

وتقدم عدد من الشباب باقتراحات خلال اللقاء بهدف تنفيذها في الملتقيات القادمة، منها اقتراح لكل من مريم إسماعيل من محافظة الوادي الجديد، ومحمد عبد العال من محافظة شمال سيناء، بشأن زيادة عدد الورش الفنية وإعداد ورش للموسيقى.

من جانبه قام أحمد مظلوم - متدرب من محافظة أسوان، بتوجيه دعوة للشباب للمشاركة في مثل هذه البرامج الثقافية التي تعد بمثابة فرصة كبيرة لتبادل الثقافات والخبرات المختلفة بين شباب المحافظات.

وتوجّه وضاح يوسف - متدرب من محافظة جنوب سيناء، بالشكر لوزارة الثقافة وهيئة قصور الثقافة لإتاحة الفرصة المشاركة لهم، والتي ساهمت بشكل كبيرة في تغيير الوعي والفكر لديهم، من خلال التعرف على العادات والتقاليد والثقافات المختلفة.

وفي كلمته أعرب المخرج أحمد أبو عميرة - مدرب ورشة المسرح عن أمنياته بزيادة عدد الشباب المشاركين، وتكثيف الورش المقامة لاستغلال طاقاتهم وتنمية مهاراتهم، وتأهيلهم نحو الأفضل بما يحقق أهداف التنمية المستدامة في الدولة المصرية.

كما توجّه أحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب والعمال والمشرف التنفيذي للملتقى، بالشكر للشباب على تعاونهم ومشاركتهم التى تعد من أهم عوامل النجاح.

واختتمت د. حنان موسى اللقاء بتوجيه خالص الشكر للشباب، والمدربين وجميع القائمين على الملتقى، خاصة عقب المشاركة الإيجابية طوال الفعاليات.

يعد الملتقى المقام ضمن مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المنفذة لدعم مواهب أبناء المحافظات الحدودية، والتعريف بالتراث والحفاظ على الهوية الثقافية، وتعزيز قيمة الانتماء للوطن، ويشارك به 130 شابا وفتاة من 6 محافظات وهي شمال وجنوب سيناء، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر (الشلاتين وحلايب وأبو رماد)، مطروح، القاهرة (الأسمرات)، وذلك بالتعاون مع فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي.

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