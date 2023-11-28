بالفيديو.. الأرصاد: طقس لطيف نهارًا وتحذيرات من الشبورة المائية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأيام الماضية شهدت وجود تقلبات جوية ما بين نشاط للرياح المثير للرمال والأتربة واضطراب مثير في حركة الملاحة البحرية وتساقط للأمطار وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأضافت "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أنه بدءًا من اليوم سيكون هناك اعتدال في الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية وستنخفض سرعات الرياح ولكن يستمر انخفاض درجات الحرارة في ساعات الليل المتأخر.

وتابعت، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة تسجل 22 درجة مئوية والطقس سيكون لطيف نهارًا على أغلب المناطق الشمالية معتدل على المناطق الجنوبية، مع وجود انخفاض في قيم درجات الحرارة ويكون ملحوظ أكثر في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر ويكون الطقس بارد على كافة محافظات الجمهورية.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من الشبورة المائية، التي تظهر على أغلب الطرق الزراعية، السريعة والقريبة من المسطحات المائية، ولن تؤثر في حركة المرور، خلال فترة الصباح الباكر، ناصحة بارتداء الملابس الشتوية، خاصة في فترات الصباح الباكر، أو عند العودة من العمل خلال فترات الليل الباكر، وسنشهد إحساسًا بالبرودة خلال الأيام القادمة، للدخول في فصل الشتاء.