تكريم محافظ جنوب سيناء من إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح

استقبل اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أمس الاثنين، الفنان مازن الغرباوي، رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وكوكبة من نجوم المسرح من كل دول العالم، وذلك بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ، وذلك علي هامش الدورة الثامنة من المهرجان.

من جانبه أعرب محافظ جنوب سيناء عن سعادته بنجاح افتتاح النسخة الثامنة من المهرجان علي ارض الشيخ تحت شعار " المسرح من أجل الإنسانية" متمنيا دوام النجاح للمهرجان كل عام غلي ارض مدينة السلام العالمي شرم الشيخ.

ومن جانبه قدم المخرج مازن الغرباوي الشكر والتقدير لمحافظ جنوب سيناء لدعمه ومساندته لإنجاح المهرجان، مشيرا الى التعاون البناء مع محافظة جنوب سيناء.

يشار الى النسخة الثامنة من المهرجان والتي تقام علي مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ، في الفترة من 25 الي 30 نوفمبر الجاري، تمت افتتاحها مساء الأحد بحضور المخرج والمدرب العالمي سكوت، ووفد كوري ، و الفنان محسن منصور الذي قدم حفل افتتاح المهرجان، وسيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب، والفنانة الدكتورة سميرة محسن والفنانة ميمي جمال والمخرج خالد جلال رئيس لجنة تحكيم مسابقة العروض الكبرى، والمايسترو نادر العباسي رئيس اللجنة العليا للمهرجان ، والدكتورة علا العلوان والفنانة أمل الدباس ، والمخرج والفنان الكويتي الدكتور عبد الله عبد الرسول، والفنانة ريم احمد، والفنان طه خليفة، والمخرج والكاتب السعودي الدكتور سامي الجمعان ،والمخرج والفنان الأردني على عليان، والمخرج عصام السيد، والدكتور مدحت الكاشف، والمنتج هشام سليمان، والكاتب والناقد أحمد عبد الرازق أبو العلا، والكاتب الصحفي والناقد باسم صادق، والفنان محمد صلاح آدم، والكاتب الصحفي والشاعر وائل السمري عضو اللجنة العليا بالمهرجان.

ويقام المهرجان تحت رعاية وزيرة الثقافة دكتور نيفين الكيلاني، واللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، والفنانة القديرة سيدة المسرح العربي سميحة ايوب، والهيئة العربية للمسرح.

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