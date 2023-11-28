25 نصا في القائمة الطويلة لمسابقة التأليف بمهرجان مسرح الجنوب

أعلن المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى، اختيار 25 نصا مسرحيا فى القائمة الطويلة من النصوص المتقدمة فى مسابقة د. حسن عطية للتأليف المسرحى، التى تنظمها ادارة المهرجان ضمن فعاليات الدورة الثامنة.

وتقام فعاليات الدورة الثامنة في محافظة قنا خلال الفترة من 1 حتى 6 مارس 2024، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

وقال الكاتب إبراهيم الحسينى المشرف على المسابقة، إنه تم إختيار 25 نصا مسرحيا تقدموا للمشاركة فى المهرجان، وهم: "عشق زمرة المجانين" من الأردن، و"دعد" من العراق، و"المعدمون" من سلطنة عمان، و"علبة الظلام"، و"حرب سيغار على أبناء الهيقار"، و"ومن الحب ما قتل" من الجزائر، و"من وحي التراب" من سوريا، و"نشرة أخبار الثامنة مساء" من السودان.

ومن "مصر" نصوص: "بنت العمدة"، و"أصيل ونوادر الطائر الأسود"، و"بن طولون"، و"فتنة الأخوين"، و"السبيل"، و"إنذار أخير"، و"الكهف"، و"عند اكتمال القمر"، و"محاكمة الجازية الهلالية"، و"روهانو.. طريق الآلهة"، و"قمر"، و"مزامير الآلام"، و"صباحين وحتة"، و"سيناء وكربلاء"، و"مملكة جهلان"، و"ليلة الدخلة"، و"تمساح فى قصر هارون".